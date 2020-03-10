«Какой на самом деле Фёдор, знаю только я». А. Емельяненко — о конфликте с братом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал конфликт с братом Фёдором Емельяненко, также бойцом MMA. Ранее Фёдор рассказал, что молится за брата, чтобы тот ожил в духовном смысле.

«Пусть дальше молится. Сказать — это одно, а какой Фёдор на самом деле, никто не знает.

Вы знаете его только по некоторым интервью и по боям. А какой на самом деле Фёдор, знаю только я. Поэтому закроем эту тему.

Он попросил, чтобы о нём разговоров не было. Пусть сам за себя отвечает», — приводит слова А. Емельяненко Sport24.

Братья Емельяненко не поддерживают отношений друг с другом на протяжении многих лет. Периодически они обмениваются публичными выпадами.

Также А. Емельяненко раскрыл подробности инцидента, из-за которого его посадили на семь суток.