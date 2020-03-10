Экс-чемпион UFC Петтис объяснил, почему Хабиб победит Фергюсона
Американский боец смешанных единоборств Энтони Петтис, бывший чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, за счёт чего, по его мнению, россиянин Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона в титульном поединке. Напомним, бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине, который состоится 18 апреля.
«Будет хороший бой. Я дрался с Тони, и его удары локтями — это просто сумасшествие. У него классные навыки джиу-джитсу. Но я ставлю на Хабиба, он контролирует соперника в партере и за счёт этого доминирует в бою», — сказал Петтис в видео, которое появилось в «инстаграме» пользователя Mini Khabib.
У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах, у 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.
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