Экс-чемпион UFC Петтис объяснил, почему Хабиб победит Фергюсона

Американский боец смешанных единоборств Энтони Петтис, бывший чемпион UFC в лёгком весе, рассказал, за счёт чего, по его мнению, россиянин Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона в титульном поединке. Напомним, бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине, который состоится 18 апреля.

«Будет хороший бой. Я дрался с Тони, и его удары локтями — это просто сумасшествие. У него классные навыки джиу-джитсу. Но я ставлю на Хабиба, он контролирует соперника в партере и за счёт этого доминирует в бою», — сказал Петтис в видео, которое появилось в «инстаграме» пользователя Mini Khabib.

У 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах, у 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

«Он боролся только со слабаками». Фергюсон — о боях Хабиба