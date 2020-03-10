Тренер Макгрегора: хотел бы увидеть бой Конора и Гэтжи летом

Джона Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявил, что хотел бы видеть бой своего подопечного с Джастином Гэтжи.
«Разумеется, обстоятельства могут измениться, но сейчас я хотел бы увидеть бой Конора с Джастином Гэтжи. Это был бы очень интересный поединок. Джастин уверен в своей силе и ударных навыках. В поединке с ним будет очень много интересных разменов ударами. Конор под давлением противника буквально расцветает. Я хотел бы увидеть этот бой летом», — приводит слова Каваны Daily Mail.
Джастин Гэтжи на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге лёгкого веса. Не исключено, что UFC даст ему поединок с Макгрегором, так как другие бойцы из топ-5 заняты. Хабиб Нурмагомедов 18 апреля проведёт поединок с Тони Фергюсоном, а Дастин Порье уже договорился о встрече с Дэном Хукером.
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