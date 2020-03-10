Диллон Дэнис показал, как он бил Нурмагомедова по голове
Скандальный боец Bellator, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис вспомнил о потасовке с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с Макгрегором. Дэнис опубликовал видеозапись, на которой видно, как он бьёт Нурмагомедова по голове.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Диллона Дэниса.
Напомним, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы в бою с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором на турнире UFC 229 самовольно покинул октагон и спровоцировал массовую драку, напав на Дэниса.
За эту драку Дэнис получил семимесячное отстранение от боёв и штраф в размере $ 7,5 тыс.
Хабиб Нурмагомедов был отстранён от боёв на девять месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.
Читайте также
- 10 марта 2020
-
19:28
-
19:03
-
17:45
-
16:06
-
15:27
-
14:22
-
14:00
-
13:07
-
12:04
-
11:08
-
10:47
-
10:12
-
09:16
-
00:45
- 9 марта 2020
-
23:14
-
22:48
-
21:00
-
19:55
-
18:50
-
17:53
-
16:55
-
16:21
-
15:01
-
14:22
-
13:00
-
12:02
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
00:28
- 8 марта 2020
-
23:38
-
23:28
-
23:01
-
21:44
-
20:32
Партнерский контент