Диллон Дэнис показал, как он бил Нурмагомедова по голове

Скандальный боец Bellator, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис вспомнил о потасовке с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с Макгрегором. Дэнис опубликовал видеозапись, на которой видно, как он бьёт Нурмагомедова по голове.



Посмотреть видео можно в «твиттере» Диллона Дэниса.



Напомним, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы в бою с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором на турнире UFC 229 самовольно покинул октагон и спровоцировал массовую драку, напав на Дэниса.



За эту драку Дэнис получил семимесячное отстранение от боёв и штраф в размере $ 7,5 тыс.



Хабиб Нурмагомедов был отстранён от боёв на девять месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.