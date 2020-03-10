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Диллон Дэнис показал, как он бил Нурмагомедова по голове

Диллон Дэнис показал, как он бил Нурмагомедова по голове
Бокс/ММА / UFC 0

Скандальный боец Bellator, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис вспомнил о потасовке с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с Макгрегором. Дэнис опубликовал видеозапись, на которой видно, как он бьёт Нурмагомедова по голове.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Диллона Дэниса.

Напомним, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы в бою с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором на турнире UFC 229 самовольно покинул октагон и спровоцировал массовую драку, напав на Дэниса.

За эту драку Дэнис получил семимесячное отстранение от боёв и штраф в размере $ 7,5 тыс.

Хабиб Нурмагомедов был отстранён от боёв на девять месяцев и оштрафован на $ 500 тыс.

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