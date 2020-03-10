Миочич: думаю, мы с Кормье проведём бой летом

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич сообщил, что может провести третий бой с Даниэлем Кормье летом 2020 года. Миочич добавил, что он почти восстановился после травмы глаза, полученной во втором поединке с Кормье.



«Глаз уже видит хорошо, я восстанавливаюсь. С каждым днём мне становится всё лучше. Я медленно возвращаюсь к тренировкам. Третий бой с Кормье? В апреле и мае турниры UFC уже заняты. Думаю, мы подерёмся летом. Для Кормье это будет отстойный бой, потому что он снова проиграет!» — приводит слова Стипе Миочича TMZ.



В первом поединке Миочича и Кормье, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.