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Миочич: думаю, мы с Кормье проведём бой летом

Миочич: думаю, мы с Кормье проведём бой летом
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич сообщил, что может провести третий бой с Даниэлем Кормье летом 2020 года. Миочич добавил, что он почти восстановился после травмы глаза, полученной во втором поединке с Кормье.

«Глаз уже видит хорошо, я восстанавливаюсь. С каждым днём мне становится всё лучше. Я медленно возвращаюсь к тренировкам. Третий бой с Кормье? В апреле и мае турниры UFC уже заняты. Думаю, мы подерёмся летом. Для Кормье это будет отстойный бой, потому что он снова проиграет!» — приводит слова Стипе Миочича TMZ.

В первом поединке Миочича и Кормье, который прошёл на турнире UFC 226 в июле 2018 года, Кормье нокаутировал Миочича в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 года Стипе вернул себе титул, победив Даниэля на турнире UFC 241 техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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