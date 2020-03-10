А. Емельяненко: Кадыров загонял меня перед спаррингами!

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым. Он проводит тренировочный сбор в клубе «Ахмат». Сегодня, 10 марта, Емельяненко провёл очередное совместное занятие с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

На своей странице в «Инстаграме» Александр разместил любопытное видео. Судя по всему, Кадыров проводил с бойцом взрывную тренировку. Слышно, как политик отсчитывает секунды работы на орбитреке, а затем отправляет Александра «быстро идти на отжимание».

Емельяненко в подписи к ролику отметил, что «друг Рамзан загонял его перед спаррингами».

Соответствующее видео можно посмотреть на странице Александра в социальной сети.

Напомним, бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт 3 апреля на турнире ACA 107.