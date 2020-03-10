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Нурмагомедов оценил шансы Макгрегора в бою с Гэтжи

Нурмагомедов оценил шансы Макгрегора в бою с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о возможном противостоянии бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с четвёртым номером рейтинга Джастином Гэтжи. По словам россиянина, у бойцов одинаковые шансы на успех.

«Кто победит в бою Гэтжи — Макгрегор? Это очень сложный вопрос. Мне бы хотелось видеть победителем Джастина, но думаю, что шансы 50 на 50. Думаю, вы думаете точно так. Понятно, что этот поединок пройдёт в стойке. Джастин хорош в этом аспекте, Конор тоже силён в стойке, так что шансы равны», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.

Напомним, ранее в команде Хабиба Нурмагомедова заявили, что согласятся на реванш с Макгрегором, если тот победит Джастина Гэтжи.

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