ACA сократит число зрительных мест на турнире из-за запрета массовых мероприятий в Москве

Промоушен Absolute Championship Akhmat (АСА) вынужден ограничить количество зрительных мест на турнир ACA 107, который состоится в Москве 3 апреля, из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Москве. Также с 11 марта промоушен поднимет цены на оставшиеся билеты, сообщается в «инстаграме» aca_mma.
Главным событием турнира станет бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
Напомним, В Москве до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин внёс изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», дополнив указ пунктом 1 (1) в следующей редакции:
«Запретить до 10 апреля 2020 г. Проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек».
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