Тренер Макгрегора намекнул на возвращение Конора в бокс

Джон Кавана, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирланцда Конора Макгрегора, рассказал, что его подопечный, по всей вероятности, в скором времени проведёт ещё как минимум один боксёрский поединок.

Напомним, 31-летний Макгрегор дебютировал на ринге в августе 2017 года, проиграв непобеждённому американскому боксёру Флойду Мейвезеру. Для американца это была 50-я победа в боксе. С тех пор он не выходил на ринг.

«Очень удивлюсь, если Конор не сразится с кем-то в боксе в ближайшие год-полтора. Он обожает бокс, ему нравилось готовиться к бою с Мейвезером.

Нас ожидает нечто грандиозное. Конор всегда стремится прогрессировать», — приводит слова Каваны Daily Mail.

В смешанных единоборствах на счету Макгрегора 22 победы и 4 поражения.

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