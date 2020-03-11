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Адесанья обвинил Ромеро в скучном ведении боя

Адесанья обвинил Ромеро в скучном ведении боя
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории, представитель Новой Зеландии Исраэль Адесанья прокомментировал победу в поединке с кубинским бойцом MMA Йоэлем Ромеро. Напомним, в минувшие выходные Адесанья на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе победил Ромеро единогласным решением судей и защитил пояс.

«Это самый странный бой, в котором я когда-либо принимал участие. Если посмотреть на это с точки зрения болельщика, то этот поединок — самый скучный в моей карьере. А ведь у меня не бывает скучных боёв. Это не мой стиль и не моя стихия.

Это Ромеро сделал бой таким скучным, и это было странно. Надо было что-то менять, но не всё зависело от меня. Зрители жаждут зрелища, а не такого боя, как этот», — приводит слова бойца ESPN.

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