Сехудо: кто такой Пётр Ян? Он дрался с 41-летним скейтбордистом

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории, объяснил, почему его не интересует бой с россиянином Петром Яном. Сехудо, чьим следующим соперником станет бразилец Жозе Алду, дал понять, что не считает Яна по-настоящему достойным оппонентом.
«Кто такой Пётр Ян? Он дрался с 41-летним скейтбордистом, который закончил карьеру (Сехудо имеет в виду Юрайю Фэйбера, который проиграл Яну в конце 2019 года. — Прим. «Чемпионата»). Я говорил: дайте мне соперника с именем. Я заслуживаю этого.
Алду — легенда. Я здесь, чтобы собрать имена, чтобы оставить наследие. Если вам не нравится это, то, как сказал Дэна (Уайт, президент UFC. — Прим. «Чемпионата»), не смотрите этот бой. Но я знаю, что вы будете смотреть его», — цитирует Сехудо Allboxing.
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