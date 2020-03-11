Мирзаеву провели операцию после двойного перелома челюсти
Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев перенёс операцию на сломанной челюсти. Об этом сообщили в команде спортсмена.
Напомним, Мирзаеву был диагностирован двойной перелом челюсти после поражения в поединке с представителем Казахстана Арманом Оспановым, который состоялся 6 марта.
«Расул перенёс операцию на челюсти. Всё прошло хорошо», — приводит слова представителя команды Мирзаева ТАСС.
Поражение от Армана Оспанова стало для Расула Мирзаева вторым подряд. В сентябре минувшего года российский спортсмен тяжелейшим нокаутом проиграл соотечественнику Шамилю Шахбулатову. Всего в активе 33-летнего россиянина 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел три поражения.
Читайте также
- 11 марта 2020
-
16:16
-
15:46
-
15:16
-
14:16
-
13:29
-
13:03
-
12:53
-
12:23
-
11:00
-
10:15
-
09:13
-
02:05
-
00:37
- 10 марта 2020
-
23:52
-
22:32
-
21:32
-
20:50
-
19:28
-
19:03
-
17:45
-
16:06
-
15:27
-
14:22
-
14:00
-
13:07
-
12:04
-
11:08
-
10:47
-
10:12
-
09:16
-
00:45
- 9 марта 2020
-
23:14
-
22:48
-
21:00
-
19:55
Партнерский контент