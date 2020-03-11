Мирзаеву провели операцию после двойного перелома челюсти

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев перенёс операцию на сломанной челюсти. Об этом сообщили в команде спортсмена.

Напомним, Мирзаеву был диагностирован двойной перелом челюсти после поражения в поединке с представителем Казахстана Арманом Оспановым, который состоялся 6 марта.

«Расул перенёс операцию на челюсти. Всё прошло хорошо», — приводит слова представителя команды Мирзаева ТАСС.

Поражение от Армана Оспанова стало для Расула Мирзаева вторым подряд. В сентябре минувшего года российский спортсмен тяжелейшим нокаутом проиграл соотечественнику Шамилю Шахбулатову. Всего в активе 33-летнего россиянина 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел три поражения.