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Мирзаеву провели операцию после двойного перелома челюсти

Мирзаеву провели операцию после двойного перелома челюсти
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев перенёс операцию на сломанной челюсти. Об этом сообщили в команде спортсмена.

Напомним, Мирзаеву был диагностирован двойной перелом челюсти после поражения в поединке с представителем Казахстана Арманом Оспановым, который состоялся 6 марта.

«Расул перенёс операцию на челюсти. Всё прошло хорошо», — приводит слова представителя команды Мирзаева ТАСС.

Поражение от Армана Оспанова стало для Расула Мирзаева вторым подряд. В сентябре минувшего года российский спортсмен тяжелейшим нокаутом проиграл соотечественнику Шамилю Шахбулатову. Всего в активе 33-летнего россиянина 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел три поражения.

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