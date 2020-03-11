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Пётр Ян: Сехудо — очкошник, не мог понять, в каком весе ему защищать пояс

Пётр Ян: Сехудо — очкошник, не мог понять, в каком весе ему защищать пояс
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Пётр Ян высказался о чемпионе UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, который не раз заявлял, что его не интересует поединок с россиянином. Напомним, ранее Сехудо, чьим следующим соперником станет Жозе Алду, отказался от титула в наилегчайшей весовой категории, оставив себе пояс в легчайшем весе.

«Сехудо — он вообще очкошник. Он выиграл пояс, хотел защищать его. Он держал один дивизион в каком-то состоянии… Не мог понять, где он будет защищать пояс, хотя надо было защищать его в дивизионе 57 кг. Там промурыжил полгода-год. Сейчас здесь промурыжил, выбирал, с кем будет драться.

Если исходить из рейтинга, то Алду не должен был драться. Нет у меня к нему неприязни какой-то. Просто хочется побить его и забрать пояс», — сказал Ян в подкасте MMA Fighting.

Ян занимает третью строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона, а Алду — шестую.

Сехудо: кто такой Пётр Ян? Он дрался с 41-летним скейтбордистом
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