Пётр Ян: Сехудо — очкошник, не мог понять, в каком весе ему защищать пояс

Российский боец MMA Пётр Ян высказался о чемпионе UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, который не раз заявлял, что его не интересует поединок с россиянином. Напомним, ранее Сехудо, чьим следующим соперником станет Жозе Алду, отказался от титула в наилегчайшей весовой категории, оставив себе пояс в легчайшем весе.
«Сехудо — он вообще очкошник. Он выиграл пояс, хотел защищать его. Он держал один дивизион в каком-то состоянии… Не мог понять, где он будет защищать пояс, хотя надо было защищать его в дивизионе 57 кг. Там промурыжил полгода-год. Сейчас здесь промурыжил, выбирал, с кем будет драться.
Если исходить из рейтинга, то Алду не должен был драться. Нет у меня к нему неприязни какой-то. Просто хочется побить его и забрать пояс», — сказал Ян в подкасте MMA Fighting.
Ян занимает третью строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона, а Алду — шестую.
- 11 марта 2020
-
17:23
-
16:16
-
15:46
-
15:16
-
14:16
-
13:29
-
13:03
-
12:53
-
12:23
-
11:00
-
10:15
-
09:13
-
02:05
-
00:37
- 10 марта 2020
-
23:52
-
22:32
-
21:32
-
20:50
-
19:28
-
19:03
-
17:45
-
16:06
-
15:27
-
14:22
-
14:00
-
13:07
-
12:04
-
11:08
-
10:47
-
10:12
-
09:16
-
00:45
- 9 марта 2020
-
23:14
-
22:48
-
21:00