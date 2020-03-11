Емельяненко — критикам в «Инстаграме»: не нравится вам моя страница — отписывайтесь молча
Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своим недоброжелателям в социальной сети «Инстаграм».
«Почитал ваши комментарии и был предельно удивлён, сколько на меня говноедов подписано. Не нравится вам моя страница — отписывайтесь молча. Живите и радуйтесь жизни», — сказал Александр Емельяненко в видеообращении.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В настоящее время Емельяненко проходит тренировочный лагерь и подготовку к противостоянию с Магомедом Исмаиловым. Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым возглавит турнир ACA 107, который состоится 3 апреля в Москве.
Это будет первое выступление Емельяненко в 2020 году. Предыдущий бой он провёл по правилам профессионального бокса, нокаутировав стронгмена Михаила Кокляева.
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