Емельяненко — критикам в «Инстаграме»: не нравится вам моя страница — отписывайтесь молча

Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своим недоброжелателям в социальной сети «Инстаграм».



«Почитал ваши комментарии и был предельно удивлён, сколько на меня говноедов подписано. Не нравится вам моя страница — отписывайтесь молча. Живите и радуйтесь жизни», — сказал Александр Емельяненко в видеообращении.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В настоящее время Емельяненко проходит тренировочный лагерь и подготовку к противостоянию с Магомедом Исмаиловым. Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым возглавит турнир ACA 107, который состоится 3 апреля в Москве.



Это будет первое выступление Емельяненко в 2020 году. Предыдущий бой он провёл по правилам профессионального бокса, нокаутировав стронгмена Михаила Кокляева.