Мать троих детей Флойда Мейвезера найдена мёртвой в своей машине
Джози Харрис, мать троих детей непобеждённого американского боксёра, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, была найдена мёртвой в своей машине, сообщает TMZ.
Причина смерти 40-летней женщины не сообщается. Полиция предполагает, что смерть не была насильственной.
Отношения Мейвезера и Харрис длились 15 лет. В 2010 году Флойд провёл два месяца в тюрьме за домашнее насилие — он избил женщину на глазах у своих детей. Харрис сообщала, что подобные инциденты происходили как минимум шесть раз.
Позднее Мейвезер отрицал обвинения в домашнем насилии и заявил, что у Харрис были проблемы с наркотиками. В ответ Харрис подала на Мейвезера в суд, потребовав $ 20 млн за клевету. Это дело по-прежнему не закрыто.
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