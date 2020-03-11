Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов назвал шестёрку величайших бойцов ММА

Нурмагомедов назвал шестёрку величайших бойцов ММА
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого он считает величайшими бойцами в истории смешанных единоборств.

«Я не знаю, можно ли меня назвать величайшим бойцом в истории. У нас есть Джон Джонс, Фёдор Емельяненко, Деметриус Джонсон, Генри Сехудо, Даниэль Кормье, Андерсон Силва. Есть много бойцов. Возможно, я — один из лучших, но я бы не стал называть себя величайшим», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова CBS.

Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля 2020 года. У россиянина 28 побед в 28 боях в MMA, у Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020