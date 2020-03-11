Волков — о следующем бое Хабиба: в последнем раунде у Фергюсона уже не будет козырей

Российский боец UFC Александр Волков поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.



«Поединок Хабиба с Фергюсоном будет интересным. Это первый бой UFC, где встретятся два спортсмена, не проигрывавшие по 12 поединков подряд. Фергюсон обладает оригинальной техникой, отличающейся от техники бойцов, с которыми Хабиб встречался раньше. Интересно, как Хабиб будет противостоять этой технике, какие ключи он найдёт, что будет делать. И что нового покажет в этом бою Фергюсон. На мой взгляд, всё-таки Хабиб — фаворит. Работа, которую он проводит в октагоне, будет сделана и здесь. И в последнем раунде у Фергюсона уже не будет козырей, чтобы противостоять тому напору, прессингу, которые может предложить Нурмагомедов.



В любом случае, когда бойцы побеждают, каждый последующий бой автоматически становится интереснее, чем предыдущий. Касательно оппозиции, насколько Фергюсон сильнее Порье, они разные соперники. Но важно не забывать, что Фергюсон не проигрывал 12 боев. В этом плане на бумаге он выглядит более опасным. Тем не менее поединок с Порье был тоже интересным. Очень интересная была история перед тем боем. По ходу самого поединка были острые ситуации, которые Порье сумел создать для Хабиба», — приводит слова Волкова «Российская газета».