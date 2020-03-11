Бой Усика и Чисоры подтверждён, он состоится 23 мая в Лондоне

Второй поединок украинского боксёра Александра Усика в тяжёлой весовой категории с британцем Дереком Чисорой официально утверждён на 23 мая в Лондоне на арене O2, сообщает SkySports.
«Бой в Манчестере в 2018 году был замечательным опытом, теперь я получил возможность провести поединок в Лондоне на арене О2. Не терпится снова встретиться с британскими болельщиками. Ожидаю настоящего испытания в поединке с Чисорой — он сильный и выносливый боксёр. Помню, как, будучи любителем, смотрел его бой с Виталием Кличко. Тогда это казалось чем-то большим и далёким, а теперь я буду драться с Чисорой. Усердно работаю в тренировочном лагере, чтобы показать захватывающий бой 23 мая. Скоро увидимся», — сказал Усик.
33-летний Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории. В октябре 2019 года украинец дебютировал в тяжёлом весе и победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде. На его счету 17 побед (13 — нокаутом) в 17 боях в профессиональном боксе.
У 36-летнего Чисоры 32 победы (23 — нокаутом) и девять поражений.
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