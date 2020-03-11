Мораес — о поединке с Петром Яном: зрителей ждёт фейерверк

Боец UFC Марлон Мораес поделился ожиданиями от боя с россиянином Петром Яном.



«Мы оба взрывные бойцы, так что зрителей ждёт фейерверк. Он хочет титульный бой, и я тоже хотел бы вернуться к этому. Для нас обоих этот бой — короткий путь к цели. Поедем в Казахстан, проведём хороший бой и шокируем страну и мир. Нужно дать людям то, чего они хотят увидеть», — цитирует Мораеса CBS.



Мораес выиграл пять последних поединков из шести. В июне 2019 года он потерпел поражение в титульном поединке с Генри Сехудо. В последний раз Мораес выходил в октагон 14 декабря 2019 года и победил Жозе Алду.



Ян выиграл все шесть поединков под эгидой UFC, в последнем поединке он нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245. На счету россиянина 15 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и один раз потерпел поражение.