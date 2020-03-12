Друзья разыграли Хабиба Нурмагомедова перед тренировкой
Друзья российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова устроили ему розыгрыш. Они предложили ему открыть посылку, напугав его выскочившей из неё женщиной.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В следующем поединке Нурмагомедов встретится с американским бойцом Тони Фергюсоном. Это уже пятая попытка UFC организовать их поединок.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Последним его соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в титульном поединке в сентябре 2019 года.
У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA. Он не выходил в октагон с июня 2019 года, после того как победил 36-летнего американца Дональда Серроне.
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