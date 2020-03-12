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Друзья разыграли Хабиба Нурмагомедова перед тренировкой

Друзья разыграли Хабиба Нурмагомедова перед тренировкой
Бокс/ММА / UFC 0

Друзья российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова устроили ему розыгрыш. Они предложили ему открыть посылку, напугав его выскочившей из неё женщиной.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В следующем поединке Нурмагомедов встретится с американским бойцом Тони Фергюсоном. Это уже пятая попытка UFC организовать их поединок.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Последним его соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в титульном поединке в сентябре 2019 года.

У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA. Он не выходил в октагон с июня 2019 года, после того как победил 36-летнего американца Дональда Серроне.

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