А. Емельяненко объявил о подписании контракта на бой с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил, что подписал контракт на поединок с Владимиром Минеевым. Об этом он рассказал во время очередной прогулки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ранее сообщалось, что Емельяненко и Минеев договорились о бое, который должен пройти летом 2020 года.
Напомним, в настоящее время Емельяненко находится в Грозном, где продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым. Бойцы сразятся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Москве 3 апреля.
«Я контракт подписал, готовлюсь бить Минеева. Это моя работа — бить людей», — сказал боец в видео, опубликованном в его «инстаграме».
На счету у 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в MMA. У 29-летнего Минеева 12 побед, 1 поражение и 1 ничья.
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