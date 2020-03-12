Президент UFC намекнул на возможную отмену боя Хабиб — Фергюсон из-за коронавируса

Президент UFC Дэна Уайт опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» картинку, в которой намекнул на возможность отмены титульного поединка с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, и американца Тони Фергюсона. Напомним, поединок Нурмагомедов — Фергюсон должен возглавить кард турнира UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
Уайт опубликовал интернет-мем с парнем и девушкой, каждый из которых думает о разном.
Она: «Готова поспорить, он думает о других девушках».
Он: «А что если COVID-19 приведёт к отмене боя Тони и Хабиба?»
Интернет-мем на тему боя Хабиб — Фергюсон
Фото: https://www.instagram.com/danawhite/
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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