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ФНС России заморозила счёт Стивена Сигала

ФНС России заморозила счёт Стивена Сигала
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала банковский счёт известного голливудского актёра и мастера боевых искусств Стивена Сигала. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Напомним, в 2016 году Сигал получил гражданство России.

Телеграм-канал утверждает, что счёт Сигала заблокировало отделение ФНС № 22 Московской области. Актёр не успел вовремя отчитаться о финансах, и его счёт в банке заморозили. Сообщается, что санкции вступили в силу ещё 29 февраля. Сам Сигал пока никак не прокомментировал блокировку счёта, а налоговая служба до сих пор не получила от него документов.

Напомним, в октябре 2019 года Сигал провёл совместную тренировку с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Появилось видео совместной тренировки А. Емельяненко и Стивена Сигала
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