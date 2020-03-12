Кормье прокомментировал поступок Хабиба, который пнул пояс Фергюсона. Видео

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье прокомментировал поступок Хабиба Нурмагомедова, который в ходе дуэли взглядов с Тони Фергюсоном пнул пояс американца, завоёванный им в поединке с Кевином Ли в 2017 году. Напомним, пресс-конференция с участием Нурмагомедова и Фергюсона, которые сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля, состоялась 6 марта.
«Я бы взбесился. А вот Тони выглядел так, будто его это вообще не волнует.
Думаю, что он шёл на пресс-конференцию с намерением вывести Хабиба из равновесия. Когда Хабиб пнул его пояс, он сделал именно то, на что Тони рассчитывал. Он не расстроился и почувствовал себя победителем», — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу The Rich Eisen Show.
Если у вас не отображается видео инцидента, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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