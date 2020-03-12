Василевский назвал Фергюсона более универсальным бойцом, чем Нурмагомедов
Российский боец MMA Вячеслав Василевский рассказал об ожиданиях от боя Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, и Тони Фергюсона. Поединок Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
По словам Василевского, Фергюсон — более умелый боец, чем Нурмагомедов, но преимущество россиянина в физической силе обеспечит ему победу.
«Думаю, Фергюсону будет очень тяжело противостоять Нурмагомедову. Полагаю, ему не хватит физики, чтобы применить свои навыки. Возможно, Тони более техничный и универсальный боец, но за счёт напора Хабиб сломает его физически», — приводит слова бойца «RT на русском».
На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и три поражения.
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