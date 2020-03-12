Бой Шлеменко в Екатеринбурге отменили из-за запрета в связи с коронавирусом

Лига RCC приняла решение приостановить проведение крупных бойцовских турниров на территории Урала, сказано в сообщении пресс-службы организации.

Вчера, 11 марта, на территории Свердловской области был введён запрет до конца апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 5000 человек из-за угрозы распространения коронавируса. RCC проводит свои турниры преимущественно в Екатеринбурге, а также в Челябинске.

RCC8 должен был пройти в Екатеринбурге в конце апреля на пятитысячной арене КРК «Уралец». Предполагалось, что его возглавит российский боец Александр Шлеменко.

«Менеджмент организации RCC принял решение приостановить проведение номерных турниров. Пока будут действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, лига сконцентрирует свои силы на развитии серии RCC: Intro, где выступают молодые российские бойцы. Первый турнир пройдёт уже 25 апреля в Академии единоборств РМК.

Мы приняли решение заменить апрельский номерной турнир на турнир серии Intro. Пройдёт он на арене РМК, она соответствует текущим требованиям по числу зрителей и участников. Будем переформатировать кард под эту площадку. Кто возглавит шоу, пока рано говорить, но это однозначно будет не Александр Шлеменко», — сказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.