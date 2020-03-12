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Турнир UFC в Бразилии пройдёт без зрителей

Турнир UFC в Бразилии пройдёт без зрителей
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь 14 на 15 марта в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.

Главным его событием станет поединок бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевина Ли и Чарльза Оливейры. В соглавном поединке турнире Дэмиан Майя встретится с Гилбертом Бёрнсом.

Турнир пройдёт при пустых трибунах — такое решение было принято организаторами чтобы избежать угрозы заражения коронавирусом, сообщает BloodyElbow.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. Всего в мире выявлено более 125 тысяч случаев заражения COVID-19.

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