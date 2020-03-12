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Гарбрандт снялся с турнира UFC on ESPN 8 из-за проблем с почками

Гарбрандт снялся с турнира UFC on ESPN 8 из-за проблем с почками
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Коди Гарбрандт снялся с турнира UFC on ESPN 8, который запланирован на 28 марта в Коламбусе, сообщает MMAFighting. У Гарбрандта возникли проблемы с почками и он был вынужден обратиться в клинику.

Соперником Гарбрандта должен был стать бразильский боец Рафаэль Ассунсао. Руководство лиги пытается найти для Ассунсао нового соперника.

Гарбрандт на данный момент занимает девятое место в рейтинге легчайшей весовой категории. Последний раз он побеждал в декабре 2016 года. После этого он потерпел три поражения кряду, в том числе два — от Ти Джей Диллашоу.

Что касается Ассунсао, он расположился на пятом месте рейтинга. Он предыдущий раз побеждал в июле 2018 года, после чего проиграл два раза подряд. В предыдущей схватке он уступил Кори Сандхегену.

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