Фергюсон посмеялся над командой Нурмагомедова

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает подогревать интерес к грядущему противостоянию с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Американец на своей странице выложил фото, обработанное в фотошопе. На нём изображены скачущий на коне Нурмагомедов, а также члены его команды в лице Абубакара Нурмагомедова, Зубайры Тухугова, Ислама Махачева и других, которые также скачут верхом на лошадях.

Твит сопровождала запись: «Команда Хабиба».

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должна состояться 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине. Это будет третья защита титула россиянина. Пока неизвестно, не воспрепятствует ли пандемия коронавируса проведению турнира.