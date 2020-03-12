Новый обзор на канале «Чемпионата» в YouTube. Хабиб — Фергюсон. Бой могут отменить?

Сегодня, 12 марта, президент UFC Дэна Уайт намекнул, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона может быть в очередной раз отменён. На этот раз причиной отмены может стать пандемия коронавируса, объявленная 11 марта ВОЗ.
В США уже приостановили первенства НБА, НХЛ и MLS.
«Чемпионат» на своём канале в YouTube опубликовал видео, посвящённое возможной отмене боя Хабиба с Фергюсоном.
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Последним его соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в титульном поединке в сентябре 2019 года.
У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в MMA. Он не выходил в октагон с июня 2019 года, после того как победил 36-летнего американца Дональда Серроне.
Ранее бой Нурмагомедова и Фергюсона отменялся четыре раза.
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