Турнир Bellator с участием Токова пройдёт без зрителей

13 марта в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 241. Руководство промоушена в последний момент приняло решение провести его без зрителей, сообщает MMAJunkie.

В Bellator пошли на такой шаг из-за риска распространения коронавируса. Напомним, в США минимум на месяц был приостановлен регулярный чемпионат НБА, паузу взяли также в НХЛ и MLS. Чемпионат NCAA по баскетболу и вовсе был остановлен. Атлетическая комиссия штата Калифорния приняла решение до конца марта отказаться от проведения любых турниров по единоборствам.

Отметим, турнир Bellator 241 будет одним из самых ярких за последние месяцы. Так, в основном карде выступит россиянин Анатолий Токов, его соперником станет Фабио Агуяр. В ходе турнира запланированы две титульные встречи.