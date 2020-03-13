Менеджер Нурмагомедова: бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда найдёт выход

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова прокомментировал появившуюся информацию о том, что бой с 36-летним американцем Тони Фергюсоном может быть отменён уже в пятый раз из-за вспышки коронавируса.
«Ребята, бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля. UFC всегда найдёт выход. С фанатами или без, этот бой состоится. Людям дома нужно развлечение», — написал Абдель-Азиз в «твиттере».
Напомним, поединок Нурмагомедов — Фергюсон должен возглавить кард турнира UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
«Чемпионат» на своём канале в YouTube опубликовал видео, посвящённое возможной отмене боя Хабиба с Фергюсоном.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс. В США, где должен пройти бой, диагностировано более 1000 инфицированных.
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