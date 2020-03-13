В Нью-Йорке запретили массовые мероприятия. Бой Хабиб — Фергюсон опять под угрозой срыва

Власти Нью-Йорка из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия численностью более 500 человек. Об этом сообщает New York Times.
Напомним, 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк) должен пройти турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Если запрет к тому моменту останется в силе, UFC может либо провести турнир без зрителей, либо вовсе отменить его.
Поединок Нурмагомедова и Фергюсона по различным причинам четырежды срывался в предыдущие годы.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
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