В UFC из-за коронавируса перенесли два турнира

В UFC объявили, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турниры UFC on ESPN 8 и UFC Fight Night 172 перенесены в Лас-Вегас. Изначально они должны были пройти в Коламбусе 28 марта и в Портленде 11 апреля. Даты проведения турниров менять не стали.

Сообщается, что болельщикам запретят посещение этих турниров, зато они смогут востребовать возврат полной стоимости билетов.

Ранее стало известно, что поединок Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, которые должны подраться на турнире UFC 249 в Бруклине, из-за запрета массовых мероприятий в Нью-Йорке может опять сорваться.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.