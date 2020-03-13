UFC не отменит бой Хабиб — Фергюсон, но он может пройти без зрителей

UFС не собирается отменять из-за коронавируса поединок с участием чемпиона в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в UFC.

Бой должен пройти в ночь с 18 на 19 апреля мск в Бруклине (Нью-Йорк). Вчера, 12 марта, мэр города Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем отменены все массовые мероприятия.

«Отменять турнир пока не планируется», — сказал источник агентства в UFC.

Ранее UFC разослал участникам турнира сообщения о том, что он может пройти без зрителей. Одним из возможных вариантов является перенос турнира на арену в Лас-Вегасе, как это уже произошло с турнирами в Коламбусе и Портленде.