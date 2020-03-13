Президент UFC обратился к болельщикам в связи с ситуацией с коронавирусом. Видео

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, на какие меры пошла организация в связи с ситуацией с коронавирусом. Он заверил, что ни один турнир не будет отменён.
«Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом и за тем, как он может повлиять на здоровье и безопасность бойцов UFC, персонала, фанатов по всему миру. Мы двигаемся дальше и не отменяем ни одно событие. Но мы адаптируемся к этим беспрецедентным обстоятельствам. Некоторые события мы перенесём из городов, где они должны пройти, в центр UFC в Лас-Вегасе. И, к сожалению, возможно, эти турниры будут закрыты для посещения фанатов.
Вы знаете, что я ненавижу это, но мы приняли это решение в интересах всех тех, кто задействован в наших событиях, включая фанатов, атлетов, персонал и медиапартнёров. Но все события будут показаны в прямом эфире на канале ESPN и ESPN+ в США и на площадках наших медиапартнёров по всему миру, так что вы сможете смотреть события, где бы вы ни находились.
Фанаты, у которых есть билеты на турнир, могут вернуть их полную стоимость в месте покупки. Это очень сложная ситуация, которая продолжает развиваться. Так что мы будем стараться держать вас в курсе событий. Мы благодарим вас за понимание и постоянную поддержку», — сказал Уайт.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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