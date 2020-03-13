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Тренер Нурмагомедова оценил вероятность отмены боя Хабиб — Фергюсон

Тренер Нурмагомедова оценил вероятность отмены боя Хабиб — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона могут отменить, если распространение коронавируса не удастся взять под контроль в ближайшее время, считает тренер российского спортсмена Хавьер Мендес.

Официальных заявлений от промоушена о турнире UFC 249, который должны возглавить Нурмагомедов и Фергюсон, пока не последовало. В настоящий момент в Нью-Йорке, где должен пройти турнир, действует режим чрезвычайной ситуации, в городе запрещены любые мероприятия с участием более 500 человек.

«Я полагаю, что, если коронавирус не окажется под контролем, UFC может быть вынужден в лучшем случае провести турнир без зрителей. Также возможна полная отмена всех спортивных мероприятий, где подразумевается сбор более 500 человек», — цитирует Мендеса «Р-Спорт».

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