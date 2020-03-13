«Жертв не так много, это истерия». Шлеменко — о коронавирусе

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал ситуацию с коронавирусом, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
«Мир сошёл с ума из-за коронавируса? В большей степени мне видится, что всё происходящее — истерия. Давайте рассуждать честно, жертв во всём мире не так уж много. И в России пока не всё так плохо, я заболевших ещё не видел.
Я недавно был в Москве по делам. Перед поездкой в столицу боялся, многие испугали, через «Вотсап» присылали предупреждения, что обязательно надо ходить в маске, не посещать общественные места. Но ничего такого я в Москве не увидел. Так что в большей степени эпидемия коронавируса — истерия, которую раздули СМИ и интернет», — цитирует бойца Sport24.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
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