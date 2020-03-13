Бывший соперник Ф. Емельяненко: перенос боя Хабиб — Фергюсон привёл бы к революции

Американский боец смешанного стиля Чейл Соннен, который в октябре 2018 года проиграл россиянину Фёдору Емельяненко, поделился мнением о предстоящем поединке действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бойцы должны выйти в октагон на турнире организации в Нью-Йорке 18 апреля, однако не исключено, что поединок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции перенесут в Лас-Вегас, в зал, который принадлежит UFC и не подпадает под ограничения на проведение массовых мероприятий.

По словам Соннена, в том, что бой может пройти без зрителей, есть не только минусы, но и плюсы.

«Если этот эксперимент состоится, показатели PPV (выручка от продаж трансляций. — Прим. «Чемпионата») поднимутся ввиду отсутствия зрителей на трибунах. В случае успеха это откроет глаза многим руководителям компаний. Ведь это будет означать, что нет нужды путешествовать по всему, что есть возможность совершить революцию в спорте», — сказал боец в своём подкасте в YouTube.