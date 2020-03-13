Ли провалил взвешивание перед турниром UFC Fight Night 170

В ночь с 14 на 15 марта по московскому времени в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. В главном поединке шоу встретятся экс-претендент на титул временного чемпиона в лёгком весе Кевин Ли и Чарльз Оливейра. В преддверии противостояния бойцы прошли традиционную церемонию взвешивания. Американец провалил её, показав на весах 71,8 кг, в то время как вес Оливейры составил 70,7 кг.

UFC Fight Night. Взвешивание. Основной кард

Кевин Ли (158,5 фунта) — Чарльз Оливейра (156 фунтов)

Дэмиан Майя (170,5) — Гилберт Бёрнс (170,5)

Ренато Мойкано (155,5) — Дамир Хадзович (155)

Джонни Уокер (206) — Никита Крылов (206)

Франциско Триналдо (156) — Джон Макдесси (155).

В предварительном карде шоу выступит россиянин Алексей Кунченко. В преддверии поединка он показал на весах 77,1 кг, его соперник Элизеу Залески дос Сантос потянул на 77,5 кг.