Внук Мохаммеда Али: давно болеем за Нурмагомедова

Нико Али Уолш, внук легендарного экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе, члена Зала славы и одного из лучших боксёров в истории Мохаммеда Али, признался, что следит за карьерой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и является его фанатом. Потомок знаменитого боксёра также дал прогноз на поединок Хабиба с Тони Фергюсоном.
«Мне нравится Тони Фергюсон, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за него. При этом оба отличные бойцы.
Что касается возможного реванша Нурмагомедова с Конором, то всё может повернуться как угодно. Для меня бойцовский стиль обоих идеален, так что результат предугадать невозможно. В первой схватке Хабиб доминировал, но исход может быть любым. Но если сражение состоится, обязательно буду следить за ним», — цитирует Али Уолша «RT на русском».
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