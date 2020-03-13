Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Внук Мохаммеда Али: давно болеем за Нурмагомедова

Внук Мохаммеда Али: давно болеем за Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Нико Али Уолш, внук легендарного экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе, члена Зала славы и одного из лучших боксёров в истории Мохаммеда Али, признался, что следит за карьерой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и является его фанатом. Потомок знаменитого боксёра также дал прогноз на поединок Хабиба с Тони Фергюсоном.

«Мне нравится Тони Фергюсон, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за него. При этом оба отличные бойцы.

Что касается возможного реванша Нурмагомедова с Конором, то всё может повернуться как угодно. Для меня бойцовский стиль обоих идеален, так что результат предугадать невозможно. В первой схватке Хабиб доминировал, но исход может быть любым. Но если сражение состоится, обязательно буду следить за ним», — цитирует Али Уолша «RT на русском».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020