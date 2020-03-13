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Бой Альвареса с Сондерсом могут перенести из-за коронавируса

Бой Альвареса с Сондерсом могут перенести из-за коронавируса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

2 мая в Лас-Вегасе должен состояться поединок между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBA Franchise Саулем Альваресом и чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерсом. Бой пройдёт в категории, в которой выступает шотландец.

Промоутеры официально ещё не объявляли о подписании контракта, однако уже сейчас обсуждается возможность переноса встречи из-за пандемии коронавируса, сообщает Boxingnews24.

Вместе с тем подчёркивается, что организаторы схватки заинтересованы провести её именно 2 мая. На эту дату приходятся выходные дни, связанные с мексиканским национальным праздником.

Отметим, что Атлетическая комиссия штата Невада пока не отменяла проведения турниров по боксу и смешанным единоборствам.

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