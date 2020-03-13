Усик и Чисора провели дуэль взглядов

23 мая в Лондоне (Великобритания) на стадионе O2Arena состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) с экс-претендентом на титул в супертяжёлом весе Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Сегодня, 13 марта, бойцы провели первую дуэль взглядов. Британец на ней практически полностью закрылся, его лицо было скрыто платком, который прикрывал нижнюю часть лица. Кроме того, он надел тёмные очки. Александр Усик пришёл на мероприятие в классической шляпе.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице промоутерской компании Matchroom Boixng в социальной сети «Инстаграм».