Внук Мохаммеда Али намерен провести бой в Грозном

Нико Али Уолш, внук легендарного экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Мохаммеда Али, признался, что ему хочется провести бой в Грозном. Начинающий боксёр сказал, что хочет посетить столицу Чечни, чтобы побывать на проспекте имени своего знаменитого деда.
«Удивился, узнав, что в честь моего дедушки назвали проспект в Грозном. Знаю, что мама, по её словам, — не особо, а вот я — очень. Когда деду так или иначе отдают должное даже спустя 60 лет после того, как он начал профессиональную карьеру, — это честь. Для меня это стало большой неожиданностью.
Думаю, мы приедем семьёй: мама, папа, брат и я. Жду этого с нетерпением, ведь в России прежде не бывал. С радостью выступил бы в Чечне при любой возможности. Подобные решения принимает моя команда. Мне очень хочется объехать весь мир, а уж выступить в России было бы вообще здорово", — приводит слова Нико Али Уолша «RT на русском».
Отметим, внук Мохаммеда Али намерен начать профессиональную карьеру в ближайшие месяцы.
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