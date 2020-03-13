Турнир Bellator 241, на котором должен был выступить Токов, отменён из-за коронавируса

В ночь на 14 марта по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) должен был состояться турнир по смешанным единоборствам Bellator 241. Вчера, 12 марта, было принято решение, что шоу пройдёт без зрителей, но сегодня, 13 марта, президент лиги Скотт Кокер на своей странице в «Твиттере» объявил об отмене турнира.

В главном поединке шоу должен был состояться титульный поединок в полулёгком весе между Патрисио Фрейре и Педро Карвальо. В основном карде шоу ожидался также поединок россиянина Анатолия Токова.

Напомним, в последние дни в США приостановили проведение матчей в НБА, НХЛ, MLS. Атлетическая комиссия штата Калифорния остановила проведение турниров во всех видах единоборств до конца марта.