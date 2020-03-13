Усик — о коронавирусе: худшее во всём этом — паника

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился мыслями о ситуации вокруг пандемии коронавируса. По словам украинца, в такой ситуации важнее всего не поддаваться панике.

«Худшее во всей этой ситуации с коронавирусом — паника. Если что-то пошло не так, ты не всегда можешь влиять на это. Всё, что остаётся нам — просто жить и обрабатывать руки антисептиком. Перед нами стоит большой вызов. Но люди умирают и от других болезней. В этот раз нам угрожает коронавирус, в следующий раз это будет грипп. В нашей жизни может случиться всё, что угодно», — приводит слова Усика Boxingnews24.

Напомним, Александр Усик следующий поединок должен провести 23 мая. Его соперником станет Дерек Чисора.