Усик — о коронавирусе: худшее во всём этом — паника
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился мыслями о ситуации вокруг пандемии коронавируса. По словам украинца, в такой ситуации важнее всего не поддаваться панике.
«Худшее во всей этой ситуации с коронавирусом — паника. Если что-то пошло не так, ты не всегда можешь влиять на это. Всё, что остаётся нам — просто жить и обрабатывать руки антисептиком. Перед нами стоит большой вызов. Но люди умирают и от других болезней. В этот раз нам угрожает коронавирус, в следующий раз это будет грипп. В нашей жизни может случиться всё, что угодно», — приводит слова Усика Boxingnews24.
Напомним, Александр Усик следующий поединок должен провести 23 мая. Его соперником станет Дерек Чисора.
Читайте также
- 13 марта 2020
-
23:50
-
22:26
-
21:58
-
20:34
-
19:59
-
18:51
-
17:45
-
15:00
-
14:00
-
12:41
-
12:17
-
11:52
-
11:00
-
10:01
-
09:08
-
03:36
-
00:48
- 12 марта 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:43
-
21:22
-
20:47
-
19:39
-
17:20
-
16:02
-
14:52
-
14:00
-
13:14
-
12:19
-
11:41
-
11:00
-
10:00
-
09:42
-
09:11
-
01:03
Партнерский контент