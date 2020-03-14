Волков: сомневаюсь, что какой-нибудь проход в ноги сможет меня остановить
Боец UFC Александр Волков поделился мыслями о том, как себя мотивировать. Россиянин уверен, что при правильном настрое нет практически ничего, что могло бы помешать достижению цели.
«Как сохранить мотивацию? Самый лучший способ — оставаться голодным. Голодным до реализации своих целей. Моя цель совсем близко, и я полон решимости её достичь, как в первый день, когда вошёл на ковёр.
И я сомневаюсь, что какой-нибудь там проход в ноги сможет меня остановить. Их было уже тысячи, но я все ещё здесь», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Александр проведёт следующий поединок в июне на турнире UFC в Канаде. Его соперником станет третий номер рейтинга в тяжёлом весе Кёртис Блейдс.
Читайте также
- 14 марта 2020
-
01:04
- 13 марта 2020
-
23:50
-
22:26
-
21:58
-
20:34
-
19:59
-
18:51
-
17:45
-
15:00
-
14:00
-
12:41
-
12:17
-
11:52
-
11:00
-
10:01
-
09:08
-
03:36
-
00:48
- 12 марта 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:43
-
21:22
-
20:47
-
19:39
-
17:20
-
16:02
-
14:52
-
14:00
-
13:14
-
12:19
-
11:41
-
11:00
-
10:00
-
09:42
-
09:11
Партнерский контент