Волков: сомневаюсь, что какой-нибудь проход в ноги сможет меня остановить

Боец UFC Александр Волков поделился мыслями о том, как себя мотивировать. Россиянин уверен, что при правильном настрое нет практически ничего, что могло бы помешать достижению цели.

«Как сохранить мотивацию? Самый лучший способ — оставаться голодным. Голодным до реализации своих целей. Моя цель совсем близко, и я полон решимости её достичь, как в первый день, когда вошёл на ковёр.

И я сомневаюсь, что какой-нибудь там проход в ноги сможет меня остановить. Их было уже тысячи, но я все ещё здесь», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Александр проведёт следующий поединок в июне на турнире UFC в Канаде. Его соперником станет третий номер рейтинга в тяжёлом весе Кёртис Блейдс.