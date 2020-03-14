Макгрегор сообщил о смерти родственницы из-за коронавируса

31-летний ирландский боец UFC и бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгегор в «Инстаграме» сообщил о смерти своей тёти от коронавируса. Он опубликовал обращение, в котором напомнил о важности личной гигиены в условиях коронавирусной пандемии.
«Хорошие привычки, которые мы приобретём от этой дикой атаки, в будущем сделают нас сильнее. Гигиена рук, гигиена лица — то, что мы все должны делать. Я всегда соблюдаю гигиену рук, но недостаточно. Люди часто говорят мне: «Пожалуйста, мне не нужна фотография, просто позвольте пожать вам руку». И я соглашаюсь, поскольку это более эффективно, чем делать фото. Но это слишком небрежно. Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства.
Эти фотографии сделаны несколько дней назад в студии в центре Дублина. Я сидел и готовился к прямому эфиру, когда мне позвонили и сообщили, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Жизнь для меня остановилась. Моя бедная тетушка. Этот тупой грёбаный вирус. Что за хрень происходит?» — написал Макгрегор.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Макгрегора.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек, на территории КНР — более 3,1 тыс.
- 14 марта 2020
-
07:09
-
01:04
- 13 марта 2020
-
23:50
-
22:26
-
21:58
-
20:34
-
19:59
-
18:51
-
17:45
-
15:00
-
14:00
-
12:41
-
12:17
-
11:52
-
11:00
-
10:01
-
09:08
-
03:36
-
00:48
- 12 марта 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:43
-
21:22
-
20:47
-
19:39
-
17:20
-
16:02
-
14:52
-
14:00
-
13:14
-
12:19
-
11:41
-
11:00
-
10:00
-
09:42