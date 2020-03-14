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Мейвезер опубликовал фотографии, посвящённые умершей матери своих детей

Мейвезер опубликовал фотографии, посвящённые умершей матери своих детей
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Непобеждённый американский боксёр бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший посвятил целую серию постов в «Твиттере» матери своих троих детей — Джози Харрис, которая была найдена мёртвой в своей машине 11 марта.

«Мой ангел», «Моё сердце», «Моя любовь», «Моя скала» «Моя семья», «Моё солнце», «Мой поцелуй», «Мой цветок», — подписал фотографии Мейвезер.

Отношения Мейвезера и Харрис длились 15 лет. В 2010 году Флойд провёл два месяца в тюрьме за домашнее насилие — он избил женщину на глазах у детей. Харрис сообщала, что подобные инциденты происходили как минимум шесть раз.

Позднее Мейвезер отрицал обвинения в домашнем насилии и заявил, что у Харрис были проблемы с наркотиками. В ответ Харрис подала на Мейвезера в суд, потребовав $ 20 млн за клевету. Это дело по-прежнему не закрыто.

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