UFC Fight Night 170, полный файткард турнира: Ли — Оливейра и другие бои

В ночь на 15 марта мск в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.
Главным событием турнира станет поединок бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевина Ли и Чарльза Оливейры. В соглавном поединке турнира Дэмиан Майя встретится с Гилбертом Бёрнсом.
UFC Fight Night 170
Основной кард
Кевин Ли (№ 8) — Чарльз Оливейра (№ 13) — лёгкий вес (Ли не уложился в лимит весовой категории)
Дэмиан Майя (№ 5) — Гилберт Бёрнс (№ 12) — полусредний вес
Ренато Мойкано (№ 7) — Дамир Хадзович — лёгкий вес
Джонни Уокер (№ 10) — Никита Крылов (№ 12) — полутяжёлый вес
Франсиско Тринальду — Джон Макдесси — лёгкий вес
Предварительный кард
Жуссиер Формига (№ 3) — Брэндон Морено (№ 5) — наилегчайший вес
Аманда Рибас — Ранда Маркос — женский минимальный вес
Элизеу дос Сантос — Алексей Кунченко — полусредний вес
Рэни Яя — Энрике Барзола — лёгчайший вес
Майра Буэно Сильва — Марина Мороз — женский наилегчайший вес
Бруно Сильва — Дэвид Дворак — наилегчайший вес
Вероника Маседо — Биа Малецки — женский легчайший вес.
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