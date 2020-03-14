UFC Fight Night 170, полный файткард турнира: Ли — Оливейра и другие бои

В ночь на 15 марта мск в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.



Главным событием турнира станет поединок бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевина Ли и Чарльза Оливейры. В соглавном поединке турнира Дэмиан Майя встретится с Гилбертом Бёрнсом.



UFC Fight Night 170



Основной кард



Кевин Ли (№ 8) — Чарльз Оливейра (№ 13) — лёгкий вес (Ли не уложился в лимит весовой категории)

Дэмиан Майя (№ 5) — Гилберт Бёрнс (№ 12) — полусредний вес

Ренато Мойкано (№ 7) — Дамир Хадзович — лёгкий вес

Джонни Уокер (№ 10) — Никита Крылов (№ 12) — полутяжёлый вес

Франсиско Тринальду — Джон Макдесси — лёгкий вес



Предварительный кард



Жуссиер Формига (№ 3) — Брэндон Морено (№ 5) — наилегчайший вес

Аманда Рибас — Ранда Маркос — женский минимальный вес

Элизеу дос Сантос — Алексей Кунченко — полусредний вес

Рэни Яя — Энрике Барзола — лёгчайший вес

Майра Буэно Сильва — Марина Мороз — женский наилегчайший вес

Бруно Сильва — Дэвид Дворак — наилегчайший вес

Вероника Маседо — Биа Малецки — женский легчайший вес.